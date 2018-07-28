Число пострадавших от аварии в Подмосковье увеличилось до 20 человек

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел в Домодедовском районе Московской области. Пассажирами автобуса были участники ансамбля народной песни и танца Удмуртии «Танок». Изначально полиция сообщала о 16 пострадавших, однако количество травмированных людей увеличилось до 20.

Медики оказывают необходимую медпомощь всем пострадавшим, 13 человек госпитализированы в Домодедовскую больницу, семь человек доставлены в травмпункт Подольска. Среди получивших травмы есть 10-летний ребенок, он ушиб плечо, однако врачи забрали его для проверки общего состояния, передает ТАСС. Пять человек получили серьезные травмы и ранения.

Директор коллектива Алексей Киселев рассказал подробности ДТП. Никакого столкновения не было, по его словам, автобус перевернулся из-за стечения обстоятельств: дождь, плохая видимость, скользкий асфальт. Машина двигалась с небольшой скоростью, однако водитель не заметил светофора или машину, начал резко тормозить и автобус занесло. Он вылетел на встречную полосу и его развернуло поперек дороги, колеса машины вошли в грунт на обочине дороги, после чего транспортное средство развернуло на 180 градусов и завалило на бок.