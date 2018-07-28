ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

О том, зачем официальный Киев направляет в район Горловки проверяющих, зачем украинские силовики экономят горючее и кому передают похищенные боеприпасы, рассказал глава пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинские военные давно отработали схему для кражи горючего и боеприпасов. Все просто: командиры бригад докладывают киевскому правительству и в штаб оккупационных сил о 20-25 обстрелов против республики ежесуточно, а в действительности открывают огонь не более 5-7 раз за сутки, передает «Донецкое агентство новостей».

Таким образом, списывается тонны горючего, а украинские военные торгуют им и предлагают местному населению. По этой же схеме они воруют десятки боеприпасов, которые впоследствии выводят из зоны операции оккупационных сил или передаются бандгруппам «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и «Украинской добровольческой армии».

Помимо этого Безсонов рассказал, что киевские власти направили в район Горловки проверяющих лишь для того, чтобы сместить действующего командира бригады Руслана Татуся и укрепить боевиков из нацбатальонов на линии фронта.