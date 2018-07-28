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20:10   28 Июля 2018
Россия

Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария

Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария

Российское посольство в Лондоне обнародовало ответ на интервью британского парламентария Джона Глена, который обвинил Москву в отравлении четы Скрипалей в Солсбери.

В комментарии для местного издания Глен заявил, что ответственность за эпизод в Солсбери лежит на Кремле, при этом политик не привел ни единого доказательства собственным словам.

Российские дипломаты не могли проигнорировать данную публикацию.

В сообщении дипмиссии указано, что комментарии политика лишены доказательной базы и безосновательны. Представитель британских властей обвинил Москву в том, к чему она не имеет ни малейшего отношения, при этом все его тезисы  не имеют под собой оснований. Данная статья вводит в заблуждение граждан Великобритании.

При этом в посольстве подчеркнули, что на фоне последних событий позиция Лондона является крайне безответственной. Ведомство призывает руководство страны тщательно проверить детали инцидента и начать прозрачное расследование.  

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Автор: Екатерина Розина
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