Необходимое решение для стабильности бюджета: эксперт о значимости пенсионной реформы

О том, зачем нужна пенсионная реформа и почему именно сейчас, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Изменения в пенсионном законодательстве необходимо обсуждать, замалчивание столь острых вопросов не только неправильно, но и опасно, заявил он в интервью для Федерального агентства новостей.

«На митингах такие вопросы не решишь», — добавил он.

Володин объяснил, что когда общество недовольно низкими выплатами и недостаточно высоким уровнем жизни, уходить от темы нельзя. По его словам, замалчивание такого рода вопросов является признаком безответственности. Ответственный политик, напротив, стремится найти решение даже самым сложным вопросам, невзирая на то, что популярности они ему не добавят. Тем не менее, решить их можно лишь с помощью диалога.

С политиком солидарны и эксперты, которые в один голос поддерживают проведение пенсионной реформы, поскольку в противном случае пришлось бы снижать уровень и без того невысокой пенсии. Естественно, что население России вряд ли приветствовало бы такую меру. При этом, без повышения порога пенсионного возраста пришлось бы увеличивать налоги, что тоже не является выходом из ситуации, поскольку пострадал бы российский бизнес.

Пенсионная реформа предусматривает повышение возраста выхода на отдых, однако позволяет повысить доход пенсионеров, а также обезопасит представителей деловых кругов от возросших налогов и гарантирует стабильность бюджету, объяснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он отметил, что если не внести поправки сейчас, через несколько лет проблема обострится и решать ее будет уже не так просто, как можно сделать сейчас.

Эксперт подчеркнул, что действующее правительство могло бы отказаться от проведения столь непопулярной реформы и через несколько лет передать власть и накопившиеся проблемы другим политикам. Тем не менее, этого не произошло. Решение о повышении пенсионного порога является наиболее разумным именно сейчас, когда есть возможность планомерно решить вопрос и обеспечить стабильность будущего и бюджета России.

Данилин признался, что реформу полностью поддерживает, так как помимо очевидных плюсов, как увеличение госвыплат по выходу на пенсию, появятся и другие. Например, будет проведена работа по привлечению пожилых людей вести активный образ жизни. Политики разработают целый план, который охватит множество направлений необходимых для положительных изменений, заключил он.