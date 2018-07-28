Трампа заменили Путиным: заксобранию Колорадо пожертвовали портрет лидера

О замене главы Белого дома на президента России в официальном учреждении США сообщает местная газета The Miami Herald.

На месте предположительного изображения действующего президента США Дональда Трампа в законодательном собрании штата Колорадо появился портрет российского лидера Владимира Путина, кто его туда поставил неизвестно, говорится в публикации издания.

Someone put a Putin portrait in the Colorado Capitol where Trump’s should behttps://t.co/ohV0bNtx34 pic.twitter.com/Byj0b5Nq0q — Miami Herald (@MiamiHerald) 28 июля 2018 г.

Забавно, что специально отведенное для портрета место пустовало до того, как там появился снимок Путина. Причиной тому являются финансовые проблемы, пишет автор статьи. По его данным, средства для создания портрета Трампа так и не были собраны местной общественной организацией, поэтому учреждение работало без «надзора» американского президента. Неизвестные юмористы решили исправить ситуацию и поставили туда снимок главы РФ.

Запечатлеть это успел один из членов Сената штата Стив Фенберг, фотография набрала много лайков в Twitter.

«Так сегодня выглядит президентский зал в здании законодательного собрания Колорадо», — написал он.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.

Вскоре появилась статья в The Huffington Post, где говорилось о том, что один из сотрудников заксобрания заметил и убрал фото Путина.