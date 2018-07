Трампа заменили Путиным: заксобранию Колорадо пожертвовали портрет лидера

О замене главы Белого дома на президента России в официальном учреждении США сообщает местная газета The Miami Herald.

На месте предположительного изображения действующего президента США Дональда Трампа в законодательном собрании штата Колорадо появился портрет российского лидера Владимира Путина, кто его туда поставил неизвестно, говорится в публикации издания.

Someone put a Putin portrait in the Colorado Capitol where Trump’s should behttps://t.co/ohV0bNtx34 pic.twitter.com/Byj0b5Nq0q