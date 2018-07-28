Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы, которые входят в составе совместной миротвотворческой миссии в Приднестровье, проигнорировали праздничные мероприятия в честь 26-летия миротворческой операции на Днестре.

Приуроченные к 26-летию миротворческой операции на Днестре торжества были проигнорированы со стороны молдавских миротворцев, передает корреспондент ТАСС из военного городка российских «голубых касок» в Бендерах.

Выяснилось, что на праздник прибыли лишь миротворческие силы Преднестровья, однако ни украинских военных наблюдателей, ни представителей руководящей операцией миротворцев делегации Молдавии в Объединенной контрольной комиссии, ни членов миссии ОБСЕ в Кишиневе не было. Они проигнорировали праздничные мероприятия и не сочли нужным в них участвовать.