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 Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре
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18:35   28 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы, которые входят в составе совместной миротвотворческой миссии в Приднестровье, проигнорировали праздничные мероприятия в честь 26-летия миротворческой операции на Днестре.

Приуроченные к 26-летию миротворческой операции на Днестре торжества были проигнорированы со стороны молдавских миротворцев, передает корреспондент ТАСС из военного городка российских «голубых касок» в Бендерах. 

Выяснилось, что на праздник прибыли лишь миротворческие силы Преднестровья, однако ни украинских военных наблюдателей, ни представителей руководящей операцией миротворцев делегации Молдавии в Объединенной контрольной комиссии, ни членов миссии ОБСЕ в Кишиневе не было. Они проигнорировали праздничные мероприятия и не сочли нужным в них участвовать. 

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #миротворцы #общество #весь мир
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