Музыкальный конкурс «Высоцкий. Фест» начался в Петербурге

В городе пройдет последний отборочный этап.

Всего жюри получили 346 заявок от музыкантов Северо-Западного федерального округа. 255 из них допущены к участию в конкурсе. Далее судьи выбрали 26 молодых музыкантов, которые представили собственное творчество во время отборочного концерта.

Шоу проходит в питерском клубе «Aurora Concert Hall». Завершит мероприятие выступление группы «Северный Флот».

Инициатива о проведении «Высоцкий. Фест» принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Политик предложил идею во время посещение музея-квартиры Владимира Высоцкого 24 января 2018 года.