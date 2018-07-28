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 Необходимое решение для стабильности бюджета: эксперт о значимости пенсионной реформы

Необходимое решение для стабильности бюджета: эксперт о значимости пенсионной реформы
ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

 Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре
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 Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

17:17   28 Июля 2018
Россия

Музыкальный конкурс «Высоцкий. Фест» начался в Петербурге

Музыкальный конкурс «Высоцкий. Фест» начался в Петербурге

В городе пройдет последний отборочный этап.

Всего жюри получили 346 заявок от музыкантов Северо-Западного федерального округа. 255 из них допущены к участию в конкурсе. Далее судьи выбрали 26 молодых музыкантов, которые представили собственное творчество во время отборочного концерта.

Шоу проходит в питерском клубе «Aurora Concert Hall». Завершит мероприятие выступление группы «Северный Флот».

Инициатива о проведении «Высоцкий. Фест» принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Политик предложил идею во время посещение музея-квартиры Владимира Высоцкого 24 января 2018 года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #петербург #общество #высоцкий фест
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