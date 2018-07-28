Это захват: Чаплин о попытке националистов сделать РФ вечным врагом православных украинцев

О том, как националисты, раскольники и униаты связаны с православием на Украине и, почему Константинополь поддерживает идею автокефалии.

Про то, что Константинополь якобы выразил поддержку идеи автокефалии (Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей. Автокефальная церковь возглавляется патриархом, архиепископом, или митрополитом) на Украине заявил замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Николай Данилевич.

Ранее константинопольская делегация передала главе Украины Петру Порошенко послание от патриарха Варфоломея. Позже Данилевич написал в Facebook, что в письме приветствуется инициатива о наделении православных церквей на Украине независимым административным статусом, после чего их возглавит сам патриарх.

«Договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно», — резюмировал он.

Однако настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин не согласен с такой позицией, в интервью для Федерального агентства новостей он объяснил, что корни проблемы куда глубже, чем кажется. Он уверен, что истинной целью Константинополя является желание окончательно отторгнуть Украину от России. В послании указано, что патриарх рассматривает украинскую территорию в качестве собственной зоны ответственности.

«Если переводить с витиеватого византийского языка на простой русский, там сказано, что Константинополь считает Украину «своей территорией», местом, где можно выступать с инициативой по переговорным процессам», — подчеркнул он.

При этом настоятель убежден, что в этой запутанной истории не обошлось без влияния Запада, поскольку на протяжении веков Константинополь не смел отрицать принадлежность украинской церкви к русской. Столь резкие изменения не могли сами по себе случится, давление западных элит в этом вопросе является очевидным.

Такое вмешательство во внутренние вопросы Украины Чаплин назвал захватом и отметил, что позиция Порошенко в связи с возникшей ситуацией не столь важна, как константинопольские действия, направленные на полную замену и разрушение вековых ценностей.

Протоиерей рассказал, что на фоне этого в Киеве решили провести крестный ход, однако участвуют в нем не монолитные сторонники УПЦ МП, а раскольники, униаты и различные формирования националистов. По словам собеседника агентства, из толпы людей, которые не имеют к православию ни малейшего отношения доносятся выкрики: «Слава нации, смерть врагам!».

Таким образом, для православного народа Украины Россию пытаются изобразить вечным врагом, подчеркнул он. Чапли объяснил, что разношорстных радикалов привлекают, чтобы осуществить религиозный раскол и отвернуть ураинских православных от русских.

«Людям пытаются поменять веру, а не только церковную власть», — добавил представитель храма Феодора Студита у Никитских ворот.

В случае, если автокефалия Порошенко будет утверждена, православие на Украине пропадет, а его место займет модернистская структура, возглавит которую лица, ориентированные на Фанар (место, где расположена резиденция константинопольского патриарха) и на Запад. Однако это ведомство уже не будет иметь отношения к церкви, заключил он.