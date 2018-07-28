Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

В Москве на проспекте Академика Сахарова завершилась согласованная со столичной властью акция КПРФ против пенсионной реформы. Эксперты считают, что митинг прошел слабо и откровенно говоря, провалился.

На шествии выступили постоянный лидер фракции Геннадий Зюганов, кандидат в мэры Москвы Вадим Кунин, Константин Черемисов, претендующий на пост губернатора Подмосковья, а также лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Организаторы акции заявляли о нескольких десятках тысяч человек. Полицейские же насчитали гораздо меньше. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ столицы, на митинг против повышения пенсионного возраста пришли 6,5 тысячи человек. Такого результата коммунистам удалось добиться подвозом людей. «Несогласных» везли аж из Костромской области.

Беспорядков полиция и Росгвардия не заметила. Митинг прошел спокойно.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с ФАН пояснила, что КПРФ очень быстро теряет поддержку столичных жителей. Хотя это можно было заметить еще по выборам в Госдуму двухлетней давности. Коммунисты зарекомендовали себя как люди, не доводящие дело до конца, как это было с референдумом по возврату Дзержинского на Лубянку.

Елисеева считает, что все предложения партии — лишь способ собрать сторонников, «попытка хайпануть», но никак не желание решить вопрос. Политики, приняв участие в митинге, только зарабатывают очки на свой счет. Это делают как Рашкин, так и Удальцов и все остальные.

Отдельного внимания достоин контингент, пришедший протестовать. Большинство из них — пенсионеры. Отличилась и группа молодежи, надевшая костюмы смерти. Ребята почему-то не смогли объяснить причин маскарада и зачем они пришли на митинг. Елисеева полагает, что очередной протест «слили».

На прошлой неделе Госдума рассматривала пенсионную реформу в первом чтении. Законопроект еще предстоит широко обсуждать по всем уровням. Второе и третье чтения пройдут осенью.