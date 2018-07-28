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 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
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16:20   28 Июля 2018
Россия

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Глава РФ Владимир Путин примет участие в праздничном параде в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 29 июля.

Пресс-служба Кремля сообщает о том, что президент прибудет в Петербург и примет парад, который пройдет в акватории Невы.        

Помимо этого он планирует посетить Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и поздравить курсантов с профессиональным праздником.

Российский лидер примет участие в ряде торжественных мероприятий, приуроченных к празднику, говорится в сообщении.

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Российский лидер примет участие в ряде торжественных мероприятий, приуроченных к празднику, говорится в сообщении.

Ранее «Политика сегодня» сообщала, что сегодня, 28 июля, в Петербург прибыл фрегат «Адмирал Горшков». На борту корабля провели церемонию поднятия Андреевского флага, таким образом, его приняли в состав ВМФ. Судно пришло через Финский залив, чтобы принять участие в традиционном празднике Дня Военно-морского флота.

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

В торжестве примут участие около четырех тысяч моряков, представителей разных российских флотов: Балтийского, Северного и Черноморского. Помимо этого в параде поучаствуют свыше 40 кораблей и катеров, также украшением праздника станет группа морской авиации.

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Автор: Екатерина Розина
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