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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

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15:38   28 Июля 2018
Россия

Путин: Россия на ЧМ-2018 показала яркую и уверенную игру

Путин: Россия на ЧМ-2018 показала яркую и уверенную игру

Российский лидер отметил это во время церемонии вручения государственных наград и почетных грамот национальной сборной по футболу.

Владимир Путин отметил, что команда выступила ярко, уверенно и сплоченно. Футболисты показали волю и упорство и, не жалея себя, шли к цели. Девиз футболистов «играем за вас» для болельщиков стал важнее, чем результат по медалям, добавил президент.

Глава РФ признался о желании лично поблагодарить футболистов и вручить награды. Страна после успешного выступления на чемпионате ждет новых побед от команды в будущем.

Российская сборная вышла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу, но уступила хорватской команде.

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Автор: Павел Никифоров
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