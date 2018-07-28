Путин: Россия на ЧМ-2018 показала яркую и уверенную игру

Российский лидер отметил это во время церемонии вручения государственных наград и почетных грамот национальной сборной по футболу.

Владимир Путин отметил, что команда выступила ярко, уверенно и сплоченно. Футболисты показали волю и упорство и, не жалея себя, шли к цели. Девиз футболистов «играем за вас» для болельщиков стал важнее, чем результат по медалям, добавил президент.

Глава РФ признался о желании лично поблагодарить футболистов и вручить награды. Страна после успешного выступления на чемпионате ждет новых побед от команды в будущем.

Российская сборная вышла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу, но уступила хорватской команде.