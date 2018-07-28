Сенаторы СФ одобрил закон об изучении родных языков
Русский язык по-прежнему остался обязательным предметом во всех школах страны.
Сенаторы Совета Федерации в субботу, 28 июля, одобрили закон о родных языках. Согласно документу, изучение языков остается обязательным школьным уроком, а родители выберут конкретный язык в качестве родного, в том числе русский.
Сенаторы СФ напомнили, что российским республикам разрешено устанавливать собственные государственные языки, а народы РФ вправе сохранить родную речь. Закон поможет реализовать право жителей РФ обучаться на родном языке.
Сенаторы одобрили закон об изучении родного языка в школах. https://t.co/oXZF58KUL6 #школа #язык #изучение #закон #СоветФедерации pic.twitter.com/lAllhgW3QN— ВМЕСТЕ-РФ (@VmesteRF) 28 июля 2018 г.