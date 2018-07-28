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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

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Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

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15:42   28 Июля 2018
Россия

Сенаторы СФ одобрил закон об изучении родных языков

Сенаторы СФ одобрил закон об изучении родных языков

Русский язык по-прежнему остался обязательным предметом во всех школах страны.

Сенаторы Совета Федерации в субботу, 28 июля, одобрили закон о родных языках. Согласно документу, изучение языков остается обязательным школьным уроком, а родители выберут конкретный язык в качестве родного, в том числе русский.

Сенаторы СФ напомнили, что российским республикам разрешено устанавливать собственные государственные языки, а народы РФ вправе сохранить родную речь. Закон поможет реализовать право жителей РФ обучаться на родном языке. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #язык #общество #сф
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