Сенаторы СФ одобрил закон об изучении родных языков

Русский язык по-прежнему остался обязательным предметом во всех школах страны.

Сенаторы Совета Федерации в субботу, 28 июля, одобрили закон о родных языках. Согласно документу, изучение языков остается обязательным школьным уроком, а родители выберут конкретный язык в качестве родного, в том числе русский.

Сенаторы СФ напомнили, что российским республикам разрешено устанавливать собственные государственные языки, а народы РФ вправе сохранить родную речь. Закон поможет реализовать право жителей РФ обучаться на родном языке.