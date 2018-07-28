Я не спортсмен, а физкультурник: Путин ответил на просьбу Дзюбы сменить коньки на бутсы

Во время торжественной церемонии награждения футболистов сборной России в Кремле нападающий Зенита и национальной команды Артем Дзюба обратился к главе РФ с призывом сменить хоккейные тренировки на занятия футболом.

Путин признался, что после успешного выступления сборной на домашнем Чемпионате мира 2018 года, когда все россияне прониклись и увлеклись игрой, он не стал исключением. Уверен, что футбольных болельщиков стало намного больше, добавил он.

Дзюба ответил на это президенту предложением сменить коньки на бутсы. Таким образом, футболист попытался привлечь российского лидера к футболу, зная о его пристрастии к хоккею.

Дзюба предложил Путину сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы. Но президент не согласился: "Мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник". pic.twitter.com/s3clR3F2iD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

В ответ Путин назвал себя физкультурником и добавил, что отдать предпочтение чему-то одному не может.

«Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить», — слова президента передает корреспондент ТАСС.

Российский лидер объяснил, что физкультурники, в отличие от профессионалов, занимаются «всем подряд», но пообещал Дзюбе, попробовать силы и в футболе.