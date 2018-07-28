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15:18   28 Июля 2018
Весь мир

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

При крушении легкого самолета в департаменте Арденны на северо-востоке Франции погибло два человека: пилот и один из пассажиров.

Инцидент произошел около города Шарлевиль-Мезьер в субботу утром, 28 июля, передают местные издания.

На борту воздушного судна находились четыре человека, включая пилота. В живых остались два человека, молодые люди в возрасте 20 и 32 лет. Авария стала причиной гибели 68-летнего пилота и третьего пассажира, личные данные которого пока не разглашаются.

В выходной день на аэродроме планировалось провести три полета, однако в связи с трагедией все вылеты отменены. 

У рухнувшего самолета проблемы возникли еще при взлете, он не мог набрать высоту. Судно упало в лесу, рядом со взлетной полосой, уточняет портал Ardennais, ссылаясь на показания очевидцев.

Французские региональные СМИ не публикуют данные о состоянии находившихся на борту людей, пока известно лишь о том, что двое из них выбрались наружу. 

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Автор: Екатерина Розина
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