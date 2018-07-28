Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции
При крушении легкого самолета в департаменте Арденны на северо-востоке Франции погибло два человека: пилот и один из пассажиров.
Инцидент произошел около города Шарлевиль-Мезьер в субботу утром, 28 июля, передают местные издания.
На борту воздушного судна находились четыре человека, включая пилота. В живых остались два человека, молодые люди в возрасте 20 и 32 лет. Авария стала причиной гибели 68-летнего пилота и третьего пассажира, личные данные которого пока не разглашаются.
#Ardennes Accident à l'aéroclub de #Belval : un petit avion tombe peu après son décollage https://t.co/TjwEtlcEyz pic.twitter.com/7C9aN5Ohri— L'Union-L'Ardennais (@UnionArdennais) 28 июля 2018 г.
В выходной день на аэродроме планировалось провести три полета, однако в связи с трагедией все вылеты отменены.
У рухнувшего самолета проблемы возникли еще при взлете, он не мог набрать высоту. Судно упало в лесу, рядом со взлетной полосой, уточняет портал Ardennais, ссылаясь на показания очевидцев.
Французские региональные СМИ не публикуют данные о состоянии находившихся на борту людей, пока известно лишь о том, что двое из них выбрались наружу.