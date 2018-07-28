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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
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15:14   28 Июля 2018
Россия

Путин удостоил Черчесова орденом Александра Невского

Путин удостоил Черчесова орденом Александра Невского

Государственные награды вручили игрокам российской сборной и членам тренерского состава на торжественной церемонии в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин удостоил орденом Александра Невского тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова за высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, и укрепление международного авторитета страны.

«Все от вас ждут новых побед и ярких достижений», — отметил Путин.

 

Владимир Владимирович вручил футболистам отечественной сборной звания заслуженных мастеров спорта, а Станиславу Черчесову — заслуженного тренера РФ. Российская сборная по футболу впервые вышла в 1/4 ЧМ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #черчесов #орден александра невского
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