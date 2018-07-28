Путин удостоил Черчесова орденом Александра Невского
Государственные награды вручили игрокам российской сборной и членам тренерского состава на торжественной церемонии в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин удостоил орденом Александра Невского тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова за высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, и укрепление международного авторитета страны.
«Все от вас ждут новых побед и ярких достижений», — отметил Путин.
Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского: В Кремле награждают футболистов сборной России pic.twitter.com/BqBSX5fF5H— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июля 2018 г.
Владимир Владимирович вручил футболистам отечественной сборной звания заслуженных мастеров спорта, а Станиславу Черчесову — заслуженного тренера РФ. Российская сборная по футболу впервые вышла в 1/4 ЧМ.
Черчесов: Мы свое дело делали не из-за наград, а потому что мы представляем Россию, достоинство и честь нашей страны pic.twitter.com/zV0dqPA7Up— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июля 2018 г.