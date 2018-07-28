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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

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15:11   28 Июля 2018
Россия

Путин считает, что пенальти, отбитый Акинфеевым в матче против Испании, станет легендарным

Путин считает, что пенальти, отбитый Акинфеевым в матче против Испании, станет легендарным

Российский лидер Владимир Путин похвалил за прекрасную игру вратаря национальной команды по футболу Игоря Акинфеева.

Владимир Путин считает, что пенальти, отбитый футболистом в игре против испанской сборной, станет «легендой футбола». Политик подчеркнул, что Акинфеев получает заслуженную награду, так как не раз спасал команду на поле и влиял на исход игры.

Церемония награждения сборной РФ по футболу проходит в Кремле в субботу. Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

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Автор: Павел Никифоров
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