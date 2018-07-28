Путин считает, что пенальти, отбитый Акинфеевым в матче против Испании, станет легендарным

Российский лидер Владимир Путин похвалил за прекрасную игру вратаря национальной команды по футболу Игоря Акинфеева.

Владимир Путин считает, что пенальти, отбитый футболистом в игре против испанской сборной, станет «легендой футбола». Политик подчеркнул, что Акинфеев получает заслуженную награду, так как не раз спасал команду на поле и влиял на исход игры.

Церемония награждения сборной РФ по футболу проходит в Кремле в субботу. Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.