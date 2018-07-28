Фрегат «Адмирал Горшков» включен в состав ВМФ России
Тожественная церемония приема корабля в состав Военно-морского флота России проходилп на петербургском предприятии «Северная верфь».
На борту «Адмирала Горшкова» подняли Андреевский флаг, замглавы ВМФ РФ Виктор Бурсук обратился к командующему фрегатом с пожеланием нести этот символ с с достоинством и честью, передает корреспондент РИА Новости.
Уже завтра, 29 июля, судно будет участвовать в праздничном военно-морском параде.
В Санкт-Петербург головной корабль проекта 22350 зашел через Финский залив, ранее он успешно завершил межфлотский переход из Североморска. «Адмирал Горшков» прошел этот путь в составе отряда фрегатов Северного флота.