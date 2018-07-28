Мы в соц.сетях:
Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Агрессия боевиков в Идлибе требует жесткого ответа от Дамаска — эксперт

Агрессия боевиков в Идлибе требует жесткого ответа от Дамаска — эксперт
Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Самолет с пассажирами разбился на северо-востоке Франции

Агрессия боевиков в Идлибе требует жесткого ответа от Дамаска — эксперт

Агрессия боевиков в Идлибе требует жесткого ответа от Дамаска — эксперт
14:58   28 Июля 2018
Россия

Фрегат «Адмирал Горшков» включен в состав ВМФ России

Фрегат «Адмирал Горшков» включен в состав ВМФ России

Тожественная церемония приема корабля в состав Военно-морского флота России проходилп на петербургском предприятии «Северная верфь».

На борту «Адмирала Горшкова» подняли Андреевский флаг, замглавы ВМФ РФ Виктор Бурсук обратился к командующему фрегатом с пожеланием нести этот символ с  с достоинством и честью, передает корреспондент РИА Новости.

Фрегат «Адмирал Горшков» включен в состав ВМФ России

Уже завтра, 29 июля, судно будет участвовать в праздничном военно-морском параде. 

В Санкт-Петербург головной корабль проекта 22350 зашел через Финский залив, ранее он успешно завершил межфлотский переход из Североморска. «Адмирал Горшков» прошел этот путь в составе отряда фрегатов Северного флота.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #парад #вмф рф #фрегат #адмирал горшоков
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...