Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба

Крещение Руси не только повлияло на мировое развитие, но и стало отправной точкой развития российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Российский лидер напомнил, что Крещение Руси связано с князем Владимиром Святославичем, который сделал решающий выбор и стал проводником веры.

«Владимир стал созидателем и просветителем», — отметил Путин на празднике в честь 1030-летия крещения Руси.

Победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю, а людям — подлинные нравственные и духовные ориентиры. Путин подчеркнул, что священный долг — сохранить и приумножить это единение.