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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

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14:43   28 Июля 2018
Россия

Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба

Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба

Крещение Руси не только повлияло на мировое развитие, но и стало отправной точкой развития российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Российский лидер напомнил, что Крещение Руси связано с князем Владимиром Святославичем, который сделал решающий выбор и стал проводником веры.

«Владимир стал созидателем и просветителем», — отметил Путин на празднике в честь 1030-летия крещения Руси.

Победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю, а людям — подлинные нравственные и духовные ориентиры. Путин подчеркнул, что священный долг — сохранить и приумножить это единение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #крещение руси
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