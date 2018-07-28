Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба
Крещение Руси не только повлияло на мировое развитие, но и стало отправной точкой развития российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Российский лидер напомнил, что Крещение Руси связано с князем Владимиром Святославичем, который сделал решающий выбор и стал проводником веры.
«Владимир стал созидателем и просветителем», — отметил Путин на празднике в честь 1030-летия крещения Руси.
Победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю, а людям — подлинные нравственные и духовные ориентиры. Путин подчеркнул, что священный долг — сохранить и приумножить это единение.
Владимир Путин сегодня примет участие в торжествах в честь 1030-летия Крещения Руси и вручит в Кремле награды футболистам сборной России pic.twitter.com/qFQWLnPoLw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июля 2018 г.