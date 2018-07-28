Пушков призвал реформировать ФСИН

Восемь подозреваемых задержали в Ярославле по делу о пытках заключенного в первой исправительной колонии города, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, необходимо реформировать Федеральную службу исполнения наказаний и постоянно контролировать деятельность органа. Пушков подчеркнул, что только так можно добиться нужного результата.

В Ярославле задержали уже 8 подозреваемых по делу о пытках заключённого в колонии. Эту практику следует выжечь калёным железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2018 г.

Видео с жестоким избиением заключенного опубликовала «Новая газета». ФСИН подтвердила время и место случившегося. Возбудили уголовное дело по факту превышения сотрудниками колонии должностных полномочий. После скандала Федеральная служба исполнения наказаний организовала специальные комиссии, чтобы проверить все случаи применения насилия в колониях.