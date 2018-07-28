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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

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14:10   28 Июля 2018
Россия

Пушков призвал реформировать ФСИН

Пушков призвал реформировать ФСИН

Восемь подозреваемых задержали в Ярославле по делу о пытках заключенного в первой исправительной колонии города, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, необходимо реформировать Федеральную службу исполнения наказаний и постоянно контролировать деятельность органа. Пушков подчеркнул, что только так можно добиться нужного результата.

 

Видео с жестоким избиением заключенного опубликовала «Новая газета». ФСИН подтвердила время и место случившегося. Возбудили уголовное дело по факту превышения сотрудниками колонии должностных полномочий. После скандала Федеральная служба исполнения наказаний организовала специальные комиссии, чтобы проверить все случаи применения насилия в колониях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пушков #ярославль #общество #фсин
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