Агрессия боевиков в Идлибе требует жесткого ответа от Дамаска — эксперт

В то время как отряды Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ зачищали территории юго-западных провинций Сирии от боевиков, вооруженные группировки активизировались рядом с Идлибской зоной деэскалации.

У границ зоны в последнее время все чаще и чаще нарушается режим прекращения огня. Только с 20 по 27 июля замечено 44 инцидента. Обстрелы велись со стороны боевиков. Часто получается так, что под ударами радикалов оказываются жилые кварталы населенных пунктов, находящихся у линии фронта.

Наибольшее количество нарушений замечено на северо-востоке Латакии. Отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», которыми руководит «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ) 29 раз в течение недели атаковали поселения Сандрин, Аль-Нейджейя и Савсафа. Помимо основных сил террористов, в регионе действуют и малочисленные группировки, которые западные страны называет «умеренной оппозицией».

Часто происходят обстрелы на окраинах Алеппо. Бандформирования, базирующиеся на западе от города, около 10 раз нарушили режим перемирия. Боевики атаковали северо-западные части Алеппо. Еще несколько обстрелов произошли на юге от города, рядом с населенным пунктом Зияра. В общей сложности в регионе отмечено 14 нарушений режима деэскалации.

Похожая ситуация в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Там джихадисты вели огонь по северным предместьям Зеллакията.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с ФАН сообщил, что считает необходимым как можно скорее провести в регионе освободительную операцию. На это подталкивает не только увеличение нарушений режима перемирия, но и внутренние конфликты между боевиками.

Идлиб стал последним оплотом для боевиков. Конфликты в регионе происходят из-за большого количества террористов на квадратный метр. Вполне закономерно, что джихадисты, потеряв большинство позиций, станут обстреливать исламистов, чтобы доказать собственную готовность для ведения боя.

Официальный Дамаск по завершении операции в Даръа и Эль-Кунейтре должен помочь северной части Сирии, Идлибу в первую очередь. Безусловно, трудности могут возникнуть, считает Кошкин. Но сирийская армия обрела громадный опыт за годы войны. Поэтому в ее успехе сомневаться не стоит.

Преимущество армии САР перед боевиками — низкий моральный дух последних. Это поможет эффективности будущей операции, считает эксперт.