Сестра Кобзона заявила, что певец не впадал в кому

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Народный артист Советского Союза и член Госдумы Иосиф Кобзон впал в кому после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сестра певца Гелена опровергла слухи. Кобзон находится на плановом лечении, никакой комы нет, подчеркнула родственница артиста. Ее слова привел портал «360».

Сейчас Иосиф Кобзон находится в реанимации. Артиста поместили в отделение нейрохирургии в больницу в Москве. Под надзором врачей он находится с 20 июля.

В 2005 году у певца нашли рак. Кобзону пришлось удалить мочевой пузырь. Спустя четыре года артисту снова понадобилось вмешательство врачей.