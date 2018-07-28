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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

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13:54   28 Июля 2018
Россия

Россияне не верят коммунистам — эксперт о низкой явке на митинги против пенсионной реформы

Россияне не верят коммунистам — эксперт о низкой явке на митинги против пенсионной реформы

В субботу, 28 июля, россияне поучаствовали в митингах КПРФ против пенсионной реформы. Люди вышли на улицы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Новосибирска, Москвы.

Однако организаторы акций протеста не смогли привлечь широкую общественность — поддержать митингующих пришли немногие. По информации министерства внутренних дел, в Усть-Илимске из 300 заявленных участников акции пришли лишь 20 человек. В Хабаровске собрались 400 митингующих, в Омске — 650, а в Новосибирске более тысячи. 

Россияне не верят коммунистам — эксперт о низкой явке на митинги против пенсионной реформы

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что россияне перестали доверять КПРФ. По его словам, партия почти не привлекла людей «под свои знамена» даже по такому резонансному вопросу, как повышение пенсионного возраста. 

«Население коммунистам попросту не верит», — добавил эксперт.

 

Россияне не верят коммунистам — эксперт о низкой явке на митинги против пенсионной реформы

Мартынов объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, если недовольные пенсионной реформой россияне не пришли на митинг, тогда люди не доверяют партии. Вопрос пенсии — серьезный, но даже в тех регионах, где сейчас проходят выборы и политическая обстановка накалилась, митинги все равно провалились. 

«Я думаю, что многие пришли по привычке», — заключил Мартынов.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кпрф #митинг #общество #пенсионная реформа
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