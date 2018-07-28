Путин поприветствовал участников и гостей Армейских международных игр

Соревнования становятся хорошей традицией, отметил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ поприветствовал участников и гостей четвертых Армейских международных игр. По его словам, соревнования привлекают все большее число военных из России и зарубежных стран, предоставляя прекрасную возможность продемонстрировать не только выучку и мастерство, но и умение работать в команде.

Путин отметил, что Армейские международные игры 2018 года порадуют зрителей честной и бескомпромиссной борьбой. Соревнования развивают международное военно-техническое сотрудничество и популяризируют воинскую службу.