Путин поприветствовал участников и гостей Армейских международных игр
Соревнования становятся хорошей традицией, отметил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ поприветствовал участников и гостей четвертых Армейских международных игр. По его словам, соревнования привлекают все большее число военных из России и зарубежных стран, предоставляя прекрасную возможность продемонстрировать не только выучку и мастерство, но и умение работать в команде.
Путин отметил, что Армейские международные игры 2018 года порадуют зрителей честной и бескомпромиссной борьбой. Соревнования развивают международное военно-техническое сотрудничество и популяризируют воинскую службу.
«Участникам желаю успехов, а болельщикам — незабываемых впечатлений», — добавил президент РФ.
В Конгрессно-выставочном центре Парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и на подмосковном полигоне Алабино состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2018#Минобороны #АРМИ2018 #Патриот #МеждународнаяДеятельность pic.twitter.com/GBHpYtYNYh— Минобороны России (@mod_russia) 28 июля 2018 г.