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Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

Попытка хайпануть: митинг КПРФ в Москве против пенсионной реформы провалился

 Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на празднование Дня ВМФ
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

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12:58   28 Июля 2018
Россия

Путин поприветствовал участников и гостей Армейских международных игр

Путин поприветствовал участников и гостей Армейских международных игр

Соревнования становятся хорошей традицией, отметил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ поприветствовал участников и гостей четвертых Армейских международных игр. По его словам, соревнования привлекают все большее число военных из России и зарубежных стран, предоставляя прекрасную возможность продемонстрировать не только выучку и мастерство, но и умение работать в команде.

Путин отметил, что Армейские международные игры 2018 года порадуют зрителей честной и бескомпромиссной борьбой. Соревнования развивают международное военно-техническое сотрудничество и популяризируют воинскую службу.

«Участникам желаю успехов, а болельщикам — незабываемых впечатлений», — добавил президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #armygames2018 #арми2018
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