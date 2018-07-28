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12:27   28 Июля 2018
Россия

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Конвенция заменит действующий документ, который подписали правительства СССР и Японии. Международный договор содержит положения, позволяющие налоговыми органами Москвы и Токио эффективно обмениваться информацией.

Сенаторы Совета Федерации в субботу, 28 июля, ратифицировали российско-японскую конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении ухода от уплаты налогов. Действие конвенции распространится на налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами РФ или Японии.

Дивиденды, которые выплачивает компания, являющаяся российским резидентом, резиденту Японии облагаются налогом в Токио, и наоборот. Одновременно предусмотрели особый режим налогообложения дивидендов от акций или аналогичных долей участия. Прибыль, которую получат предприятия РФ от эксплуатации судов и самолетов при международных перевозках, обложат налогом только в Москве, а полученную японским предприятием — лишь в Токио.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #налогообложение #сф
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