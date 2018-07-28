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12:10   28 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

Турецкий лидер планирует посетить ФРГ в сентябре этого года с официальным визитом. Об этом сообщила газета Bild, сославшись на источники в правительстве государств.

Тайип Эрдоган в Германии планирует выступить на мероприятии в поддержку соотечественников. В последний раз политик посещал ФРГ в феврале 2014 года. В апреле текущего года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил турецкого коллегу приехать в страну.

Отношения между Берлином и Анкарой в последние годы весьма прохладны, что объясняется рядом причин. К примеру, власти ФРГ запретили турецким коллегам выступать на территории страны. Также сообщалось о задержаниях граждан Германии в Турции в прошлом году, особенно журналистов и правозащитников.

В июле 2017 года Берлин заявил о пересмотре экономической политики в сторону Анкары. Германия также ужесточила рекомендации для поездок граждан в Турцию. Меры чуть позже отменили, но отношения на прежний уровень не вернулись.

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Автор: Павел Никифоров
#германия #турция #эрдоган #политика #весь мир
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