Косачев отозвал из ГД проект об обязательной аккредитации визовых центров

Ситуация, когда отсутствует правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, имеющих дело с персональными данными россиян, не допустима, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, сама идея аккредитации визовых центров — правильная, поэтому необходимо добиться ее законодательного оформления, чтобы защитить интересы россиян. Сенаторы обсудят законопроект в ходе осенней сессии, отметил Константин Иосифович.

«Так что да — отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи», — написал Косачев в Facebook.

Председатель комитета СФ по международным делам добавил, что сенаторы открыты к диалогу со всеми заинтересованными гражданами до перевнесения законопроекта в новой редакции в Государственную думу.