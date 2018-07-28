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12:08   28 Июля 2018
Россия

Косачев отозвал из ГД проект об обязательной аккредитации визовых центров

Косачев отозвал из ГД проект об обязательной аккредитации визовых центров

Ситуация, когда отсутствует правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, имеющих дело с персональными данными россиян, не допустима, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, сама идея аккредитации визовых центров — правильная, поэтому необходимо добиться ее законодательного оформления, чтобы защитить интересы россиян. Сенаторы обсудят законопроект в ходе осенней сессии, отметил Константин Иосифович.

«Так что да — отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи», — написал Косачев в Facebook.

Председатель комитета СФ по международным делам добавил, что сенаторы открыты к диалогу со всеми заинтересованными гражданами до перевнесения законопроекта в новой редакции в Государственную думу. 

«Мы сами проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры», — заключил Косачев. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#законопроект #косачев #гд #аккредитация #сф #визовые центры
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