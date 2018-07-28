Мы в соц.сетях:
Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
11:41   28 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Украинский лидер считает, что томос об автокефалии усилит свободы граждан и поможет утверждению независимости страны, пишет «Интерфакс».

Петр Порошенко считает, что доктрину «Русского мира» якобы придумали иерархи Русской православной церкви. Поэтому администрация Киева намерена добиться автокефалии и вернуть «украинскую идентичность» в православную церковь. Президент обещал, что власти не станут вмешиваться во внутренние дела храмов.

Обеспокоенность вопросом ранее выражал член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он считает, что отделение православия Киева от Москвы грозит расколом на Украине. Проблема решится, если предоставить гражданам право выбирать конфессию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...