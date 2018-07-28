Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Украинский лидер считает, что томос об автокефалии усилит свободы граждан и поможет утверждению независимости страны, пишет «Интерфакс».

Петр Порошенко считает, что доктрину «Русского мира» якобы придумали иерархи Русской православной церкви. Поэтому администрация Киева намерена добиться автокефалии и вернуть «украинскую идентичность» в православную церковь. Президент обещал, что власти не станут вмешиваться во внутренние дела храмов.

Обеспокоенность вопросом ранее выражал член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он считает, что отделение православия Киева от Москвы грозит расколом на Украине. Проблема решится, если предоставить гражданам право выбирать конфессию.