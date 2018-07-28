Правительство изменило порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Кабмин исключил случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, теперь россияне, подавая заявление на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, самостоятельно декларируют состав семьи. Постановление опубликовали на сайте правительства.

Уполномоченные органы вправе выборочно проверять предоставленные гражданином сведения и направлять запросы в организации, управляющие многоквартирным домом. Если окажется, что россиян предоставил недостоверные сведения о составе семьи, тогда информацию передадут полицейским и органам социальной защиты населения, чтобы привлечь заявителя к ответственности.