Мы в соц.сетях:
Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

СМИ: Эрдоган впервые за четыре года решил посетить Германию

  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
11:26   28 Июля 2018
Россия

Правительство изменило порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Правительство изменило порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Кабмин исключил случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, теперь россияне, подавая заявление на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, самостоятельно декларируют состав семьи. Постановление опубликовали на сайте правительства. 

Уполномоченные органы вправе выборочно проверять предоставленные гражданином сведения и направлять запросы в организации, управляющие многоквартирным домом. Если окажется, что россиян предоставил недостоверные сведения о составе семьи, тогда информацию передадут полицейским и органам социальной защиты населения, чтобы привлечь заявителя к ответственности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жкх #общество #субсидии
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...