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11:20   28 Июля 2018
Россия

Шестеро музыкантов из Приволжского округа попали в полуфинал «Высоцкий. Фест»

Шестеро музыкантов из Приволжского округа попали в полуфинал «Высоцкий. Фест»

Выбрали музыкантов члены жюри, судящие конкурс молодых исполнителей «Высоцкий. Фест».

Музыканты получат шанс выступить на «Нашествии-2018», пишет агентство НСН. В список победителей попали группы «Клетка», «Хэм», «Линкор», «1,5 землекопа», Саша Мочалов и Константин Игнатов.

На «Нашествии» организаторы оборудуют специальную сцену «Высоцкий», где пройдет полуфинал конкурса. Планируется выступление 50 музыкантов со всей России. Жюри выберет 10 лучших исполнителей. Те смогут выступить на гала-концерте звукозаписывающей студии Москвы Vinyl Records. Один победитель получит возможность продвигать собственное творчество. Еще одного выберут пользователи «ВКонтакте».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #высоцкий фест #нашествие 2018
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