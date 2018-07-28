Шестеро музыкантов из Приволжского округа попали в полуфинал «Высоцкий. Фест»

Выбрали музыкантов члены жюри, судящие конкурс молодых исполнителей «Высоцкий. Фест».

Музыканты получат шанс выступить на «Нашествии-2018», пишет агентство НСН. В список победителей попали группы «Клетка», «Хэм», «Линкор», «1,5 землекопа», Саша Мочалов и Константин Игнатов.

На «Нашествии» организаторы оборудуют специальную сцену «Высоцкий», где пройдет полуфинал конкурса. Планируется выступление 50 музыкантов со всей России. Жюри выберет 10 лучших исполнителей. Те смогут выступить на гала-концерте звукозаписывающей студии Москвы Vinyl Records. Один победитель получит возможность продвигать собственное творчество. Еще одного выберут пользователи «ВКонтакте».