Российская армия получит новое стратегическое оружие — вице-премьер Борисов

Промышленность в интересах министерства обороны РФ создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в Красноярске создают высокоточное оружие, информационные системы и стратегическое вооружение для российской армии. Юрий Борисов, рассказывая о программе вооружения 2018-2027 годов, отметил, что особое внимание уделят вопросам диверсификации.

Вице-премьер добавил, что в 2017 году средний процент гражданской продукции, который выпускали предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, составил 17,2 процентов. Российский лидер Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями ОПК — к 2025 году довести долю гражданской продукции до 30 процентов, подчеркнул Борисов.