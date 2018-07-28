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 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

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10:55   28 Июля 2018
Россия

Российская армия получит новое стратегическое оружие — вице-премьер Борисов

Российская армия получит новое стратегическое оружие — вице-премьер Борисов

Промышленность в интересах министерства обороны РФ создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в Красноярске создают высокоточное оружие, информационные системы и стратегическое вооружение для российской армии. Юрий Борисов, рассказывая о программе вооружения 2018-2027 годов, отметил, что особое внимание уделят вопросам диверсификации.

Вице-премьер добавил, что в 2017 году средний процент гражданской продукции, который выпускали предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, составил 17,2 процентов. Российский лидер Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями ОПК — к 2025 году довести долю гражданской продукции до 30 процентов, подчеркнул Борисов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #армия #оружие #общество #опк
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