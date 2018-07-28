 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

Северокорейские власти создали специальную группу по вопросам развития диалога с Японией, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации агентства, неизвестно, кто возглавил группу переговорщиков, однако не исключено, что должность занял зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль. После встречи в Сингапуре американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил установить доверие с Пхеньяном,.

По данным Токио, спецслужбы КНДР в 1970-1980 годы похищали японцев, чтобы те обучали северокорейских разведчиков и преподавали японский язык. Токио признало похищение 17 человек. Пхеньян признал, что в КНДР находились 13 из исчезнувших японцев.