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  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии в Ярославле

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  Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
10:39   28 Июля 2018
Весь мир

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

 Власти КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

Северокорейские власти создали специальную группу по вопросам развития диалога с Японией, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации агентства, неизвестно, кто возглавил группу переговорщиков, однако не исключено, что должность занял зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль. После встречи в Сингапуре американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил установить доверие с Пхеньяном,.

По данным Токио, спецслужбы КНДР в 1970-1980 годы похищали японцев, чтобы те обучали северокорейских разведчиков и преподавали японский язык. Токио признало похищение 17 человек. Пхеньян признал, что в КНДР находились 13 из исчезнувших японцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#кндр #япония #общество #весь мир
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