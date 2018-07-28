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10:15   28 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ: В Сирию вернулось более 260 беженцев

Минобороны РФ: В Сирию вернулось более 260 беженцев

Такое количество людей вернулось в страну за минувшие сутки, отмечает российское оборонное ведомство в информационном бюллетене Центра приема.

Среди вернувшихся — 75 женщин и 131 ребенок. Со стороны Ливана через пропускной пункт «Земрани» вернулось 83 беженца, через «Маснаа» — 148 беженцев. С иорданской территории через «Насиб» в страну въехали 34 человека.

Со среды, 18 июля, через «Земрани» в страну вернулось более 2,8 тысячи человек, а через «Насиб» — 318 граждан Сирии.

Как сообщало Минобороны, в Сирии появился Центр приема, который распределяет и размещает беженцев. Организация доставляет гуманитарную помощь в Сирию.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #политика #весь мир #минобороны рф
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