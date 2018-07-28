Сбербанк назвал страны, где россиянам небезопасно расплачиваться картой

Большинство краж денег с банковских карт россиян, которые улетели отдыхать за рубеж, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

По информации Сбербанка, самый распространенный способ кражи — скимминг. Страны АТР и Америки еще не выпускают и не обслуживают карты с чипом, передает РИА Новости слова эксперта Сбербанка.

По его словам, мошенники используют скимминговые устройства, чтобы получить данные о карте и изготовить дубликат. Чаще всего это случается в небольших торговых точках или банкоматах. Сбербанк напомнил россиянам, что при оплате покупки картой нужно внимательно следить за действиями продавца, не передавать банковскую карту третьим лицам, не показывать пин-код.