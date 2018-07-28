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 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

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9:57   28 Июля 2018
Россия

Сбербанк назвал страны, где россиянам небезопасно расплачиваться картой

Сбербанк назвал страны, где россиянам небезопасно расплачиваться картой

Большинство краж денег с банковских карт россиян, которые улетели отдыхать за рубеж, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

По информации Сбербанка, самый распространенный способ кражи — скимминг. Страны АТР и Америки еще не выпускают и не обслуживают карты с чипом, передает РИА Новости слова эксперта Сбербанка.

По его словам, мошенники используют скимминговые устройства, чтобы получить данные о карте и изготовить дубликат. Чаще всего это случается в небольших торговых точках или банкоматах. Сбербанк напомнил россиянам, что при оплате покупки картой нужно внимательно следить за действиями продавца, не передавать банковскую карту третьим лицам, не показывать пин-код.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #безопасность #сбербанк #общество
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