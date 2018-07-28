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9:31   28 Июля 2018
Весь мир

Красная армия вторглась на Украину в 2014 году — бывший посол США в Киеве

Красная армия вторглась на Украину в 2014 году — бывший посол США в Киеве

В августе 2014 года, если бы Красная армия не вступила на Украину, тогда Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно, заявил директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

По словам экс-посла США в Киеве, без российских военных, денег и оружия никакого восстания в Донбассе не было бы. Это восстание «создал Кремль», сказал Хербст. Политолог Евгений Минченко ответил, что посол безосновательно обвинил Москву и несуществующую армию в конфликте на востоке Украины.

По его словам, без американских денег и помощи не было бы государственного переворота. Хербст назвал глупостью контраргумент политолога. Минченко ответил, что бывший посол США в Киеве — хам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #посол #общество #красная армия
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