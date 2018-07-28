Красная армия вторглась на Украину в 2014 году — бывший посол США в Киеве
В августе 2014 года, если бы Красная армия не вступила на Украину, тогда Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно, заявил директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.
По словам экс-посла США в Киеве, без российских военных, денег и оружия никакого восстания в Донбассе не было бы. Это восстание «создал Кремль», сказал Хербст. Политолог Евгений Минченко ответил, что посол безосновательно обвинил Москву и несуществующую армию в конфликте на востоке Украины.
По его словам, без американских денег и помощи не было бы государственного переворота. Хербст назвал глупостью контраргумент политолога. Минченко ответил, что бывший посол США в Киеве — хам.
Бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст: на Украину в 2014 г вторглась Красная армия Для справки: Рабоче-крестьянская Красная армия была переименована в Советскую в феврале 1946 г. До рождения Хербста оставалось 6 лет Уровень— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 июля 2018 г.