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Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
Порошенко: РПЦ опасна для Украины

Порошенко: РПЦ опасна для Украины

 Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

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8:59   28 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Необходимо, чтобы Украина действительно была едина, чтобы церкви в стране были едины и Константинопольская православная церковь прикладывает все усилия для достижения этой цели, передал приветственное послание митрополит Галльский Эммануил.

Украинский лидер Петр Порошенко встретился с представителями Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшими в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. По его словам, Киев ждет решения относительно просьбы предоставить автокефалию и надеется, что результат будет соответствовать каноническим нормам.

Президент Украины попросил поблагодарить патриарха Варфоломея за «постоянную заботу об украинских верующих». Петр Алексеевич заверил представителей Ки Константинопольской православной церкви, что «светская власть и государство не вправе вмешиваться в церковные дела».

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #общество #варфоломей
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