Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины

Необходимо, чтобы Украина действительно была едина, чтобы церкви в стране были едины и Константинопольская православная церковь прикладывает все усилия для достижения этой цели, передал приветственное послание митрополит Галльский Эммануил.

Украинский лидер Петр Порошенко встретился с представителями Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшими в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. По его словам, Киев ждет решения относительно просьбы предоставить автокефалию и надеется, что результат будет соответствовать каноническим нормам.

Президент Украины попросил поблагодарить патриарха Варфоломея за «постоянную заботу об украинских верующих». Петр Алексеевич заверил представителей Ки Константинопольской православной церкви, что «светская власть и государство не вправе вмешиваться в церковные дела».