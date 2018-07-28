Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины
Необходимо, чтобы Украина действительно была едина, чтобы церкви в стране были едины и Константинопольская православная церковь прикладывает все усилия для достижения этой цели, передал приветственное послание митрополит Галльский Эммануил.
Украинский лидер Петр Порошенко встретился с представителями Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшими в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. По его словам, Киев ждет решения относительно просьбы предоставить автокефалию и надеется, что результат будет соответствовать каноническим нормам.
Президент Украины попросил поблагодарить патриарха Варфоломея за «постоянную заботу об украинских верующих». Петр Алексеевич заверил представителей Ки Константинопольской православной церкви, что «светская власть и государство не вправе вмешиваться в церковные дела».
Твердо переконаний, що світська влада і держава не мають права втручатися у церковні справи, особливо, якщо ця держава є іноземною. pic.twitter.com/GIEOUVFHcz— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 июля 2018 г.