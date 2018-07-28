Писатель Войнович скончался на 86-м году жизни
Владимир Николаевич умер от сердечного приступа в ночь с пятницы на субботу, сообщила семья прозаика.
Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания еще не определились. По ее словам, похоронят Войновича в понедельник. Владимир Николаевич родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде.
В декабре 1980 года Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства после публикации романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Через десять лет Войновичу вернули гражданство.
На 86-м году жизни скончался русский писатель, поэт и драматург Владимир Войнович. Самым прославленным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» pic.twitter.com/Jxbwga7w0a— Goga38 (@sobigo1) 28 июля 2018 г.