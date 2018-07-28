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 Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией

Сенаторы СФ ратифицировали конвенцию о налогообложении с Японией
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8:28   28 Июля 2018
Россия

Писатель Войнович скончался на 86-м году жизни

Писатель Войнович скончался на 86-м году жизни

Владимир Николаевич умер от сердечного приступа в ночь с пятницы на субботу, сообщила семья прозаика.

Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания еще не определились. По ее словам, похоронят Войновича в понедельник. Владимир Николаевич родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде.

В декабре 1980 года Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства после публикации романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Через десять лет Войновичу вернули гражданство.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #писатель #войнович
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