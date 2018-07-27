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Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

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Директора CBS обвинили в домогательтствах

Директора CBS обвинили в домогательтствах

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23:40   27 Июля 2018
Весь мир

Директора CBS обвинили в домогательтствах

Директора CBS обвинили в домогательтствах

Директор американской телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс и глава ипотечного регулятора FHFA Мел Уотт в пятницу были обвинены в сексуальных домогательствах.

Hollywood Reporter сообщает о том, что вскоре издание New Yorker обнародует материал с обвинениями в адрес Мунвса, который в настоящее время является одним из наиболее влиятельных деятелей американской медиа-индустрии с состоянием более 700 миллионов долларов. Подробности пока не приводятся, однако предполагается, что статью написал Ронан Фэрроу, удостоенный Пулитцеровской премии за разгромные статьи о продюсере Харви Вайнштейне.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сми #домогательства
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