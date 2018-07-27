Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел переговоры по телефону с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который на этой неделе уже нанес визит в Вашингтон.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что стороны на, основываясь на обновленном торгового сотрудничества между США и Европейским союзом, продолжают контакты.

Ранее источник осведомленный источник в ЕС сообщил СМИ о том, что исполнительная рабочая группа по торговым вопросам начнет работать уже в ближайшие дни. По его данным, осталось определить ряд вопросов относительно ее деятельности.