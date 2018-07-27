Мы в соц.сетях:
Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

 Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи
Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

 «Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний
Директора CBS обвинили в домогательтствах

Директора CBS обвинили в домогательтствах

 Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС

Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС
Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

 Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи
Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

 «Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний
Директора CBS обвинили в домогательтствах

Директора CBS обвинили в домогательтствах

 Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС

Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС
23:08   27 Июля 2018
Весь мир

Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС

Трамп и Юнкер обсудили торговое сотрудничество США и ЕС

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел переговоры по телефону с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который на этой неделе уже нанес визит в Вашингтон.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что стороны на, основываясь на обновленном торгового сотрудничества между США и Европейским союзом, продолжают контакты.

Ранее источник осведомленный источник в ЕС сообщил СМИ о том, что исполнительная рабочая группа по торговым вопросам начнет работать уже в ближайшие дни. По его данным, осталось определить ряд вопросов относительно ее деятельности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#ес #сша #трамп #юнкер #торговля
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...