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Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

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22:23   27 Июля 2018
Россия

Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор подал в суд на учителя, сообщившего об утечках ЕГЭ

Рособрнадзор подал иск в Дорогомиловский районный суд Москвы к учителю из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину, сообщившему непроверенные данные об утечках заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщало ранее, в начале июня этого года во время основного периода проведения ЕГЭ в российских школах петербургский учитель Дмитрий Гущин, который имеет звание «Учитель года», полученное в 2007 году, заявил об утечках заданий по математике и химии в сеть. В ведомстве сочли данное заявление преподавателя провокацией и обещали подать в суд.

При этом коллеги не одобрили поступок учителя, который не вызвал положительных эмоций у профессионального сообщества.

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Автор: Олег Королев
#суд #рособрнадзор #егэ #учитель
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