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21:57   27 Июля 2018
Весь мир

Китай планирует провести первые стрельбы из С-400 в конце июля-начале августа

Китай планирует провести первые стрельбы из С-400 в конце июля-начале августа

Китай собирается в конце июля — начале августа текущего года провести первые тестовые стрельбы из купленных в России ЗРК С-400 «Триумф».

Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ никак не прокомментировали предоставленную собеседником агентства информацию.

Со ссылкой на другой источник ранее сообщалось, что КНР на минувшей неделе завершила приемку поставленного из РФ полкового комплекта С-400 "Триумф". После подписания акта системы принадлежат Китаю.

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Автор: Алла Ларионова
#китай #зрк #стрельбы
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