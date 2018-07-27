Китай планирует провести первые стрельбы из С-400 в конце июля-начале августа

Китай собирается в конце июля — начале августа текущего года провести первые тестовые стрельбы из купленных в России ЗРК С-400 «Триумф».

Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ никак не прокомментировали предоставленную собеседником агентства информацию.

Со ссылкой на другой источник ранее сообщалось, что КНР на минувшей неделе завершила приемку поставленного из РФ полкового комплекта С-400 "Триумф". После подписания акта системы принадлежат Китаю.