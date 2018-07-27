Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

В администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли сообщения о ранении Александра Захарченко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации. Отмечается, что ему провели плановую операцию, которая связана с тяжелым ранением в Дебальцеве в 2015 году. Захарченко пришел в себя и уже приступил к работе.

«Это фейковая информация», — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава ДНР якобы получил ранение в ходе обстрела под Авдеевкой.