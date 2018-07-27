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21:23   27 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

Сообщения о ранении Захарченко опровергли в ДНР

В администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли сообщения о ранении Александра Захарченко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации. Отмечается, что ему провели плановую операцию, которая связана с тяжелым ранением в Дебальцеве в 2015 году. Захарченко пришел в себя и уже приступил к работе.

«Это фейковая информация», — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава ДНР якобы получил ранение в ходе обстрела под Авдеевкой.

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Автор: Алла Ларионова
#днр #политика #сми #захарченко
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