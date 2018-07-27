Роскомнадзор показал, как удалить документы Google из «Яндекса»

«Яндекс» вновь проиндексировал документы, выложенные на серверах Google. Среди файлов зарплаты, отпуска, графики работы.

«На нашей стороне ничего не менялось, — не видят проблемы в пресс-службе «Яндекса» (цитата по РБК). — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

Схожий ответ «Яндекс» давал и три недели назад, когда пользователи сети только открыли для себя уязвимость Google Docs при работе с поисковиком, в котором найдется все. Тем не менее позже документы пользователей американского сервиса из выдачи «Яндекс» все же пропадали.

«Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете», — снимал с себя ответственность и Google.

Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев считает, что проблема осталась той же, что и три недели назад.

«Ни одна из сторон не принимает меры, чтобы обеспечить конфиденциальность информации», - заметил он в комментарии ИА «Политика Сегодня».

Выходом, как полагает собеседник агентства могла бы стать работа представителей обоих поисковиков над конфиденциальностью чувствительных данных вместо нынешнего перекладывания «вины друг на друга».

Роскомнадзор предложил третий путь. На странице «ВКонтакте» надзорное ведомство выложило инструкцию, как защитить документы в Google Docs от индексации.

«Перед тем, как создать Google Docs с доступом по ссылке, вы должны понимать, что это не приватный документ (даже если вы отправили ссылку только одному своему другу). Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика», - напомнили в РКН.

Чтобы исключить файлы из поисковой выдаче, нужно отключить доступ по ссылке, а также разрешить открывать документы только тем, чьи аккаунты сами добавите.