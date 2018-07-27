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 Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи
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21:16   27 Июля 2018
Россия

Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Министерства иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом САР в Москве Риядом Хаддадом подготовку встречи в Сочи в астанинском формате (Россия, Иран, Турция), которая намечена на 30-31

Соответствующее заявление в пятницу приводит российское внешнеполитическое ведомство. 

По информации МИД РФ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов сирийского урегулирования в контексте подготовки к 10-й Международной встрече по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #переговоры #сочи
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