Богданов обсудил сирийским послом предстоящую встречу в Сочи

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Министерства иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом САР в Москве Риядом Хаддадом подготовку встречи в Сочи в астанинском формате (Россия, Иран, Турция), которая намечена на 30-31

Соответствующее заявление в пятницу приводит российское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД РФ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов сирийского урегулирования в контексте подготовки к 10-й Международной встрече по сирийскому урегулированию в астанинском формате.