Россия надеется услышать мнение Юлии Скрипаль о происшествии в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне надеется услышать мнение дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлии об инциденте в Солсбери. В посольстве также рассчитывают, что дочь Скрипаля сможет ознакомиться с российскими оценками инцидента.

Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании. Так он ответил на вопрос об изоляции Юлии Скрипаль и просьбу дать комментарий о ее недавнем телефонном звонке двоюродной сестре Виктории. Дипломат сообщил, что о содержании этого разговора достоверно ничего не известно. Дипломатическое представительство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию по этому разговору, поскольку британская сторона, нарушая свои международные обязательства, до сих пор не предоставила возможность лично пообщаться с Юлией Скрипаль.

Это уже не первое публичное заявление, приписываемое Юлии. Тем не менее, даже телевизионное обращение Ю. Скрипаль от 23 мая не развеяло сомнения посольства в свободе ее действий и высказываний. Дипломат также добавил, что в посольстве сложилось впечатление, что ее выступление написано под диктовку, а не от ее имени. Представитель посольства РФ подчеркнул, что если по словам Виктории, Юлия действительно недавно получила доступ к интернету, то до сих пор этого доступа она не имела, несмотря на британские заверения о ее свободе в общении с внешним миром.

«Нам известно об объявленном Юлией нежелании общаться с нами — очень рассчитываем услышать ее мнение на этот счет в свободном разговоре, а не записанном под контролем полиции видеообращении», — подчеркнул пресс-секретарь.

Работник дипведомства вновь призвал Великобританию соблюдать свои обязательства по международному праву. Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия без сознания обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. На данный момент Скрипалей выписали из больницы.