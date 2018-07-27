Россия продолжит сдерживать гонку вооружений в космосе, заявил в МИД

В министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Москва недавно предлагала несколько программ по предотвращению гонки вооружений в космосе. В МИД подчеркнули, что российская сторона намерена продолжать курс.

В ведомстве также выразили надежду, что США откажется от шагов, которые негативно влияют на международную безопасность. Вашингтон должен не только словами, но и делом поддержать усилия космических стран по укреплению стабильности. Пока что американская сторона не готова отказаться от политики силы, констатировали в МИД.

Министерство коснулось поручения президента США Дональда Трампа о выводе ВСК страны из состава ВВС в отдельную группу войск. Это говорит о цели Белого дома обеспечить «доминирование Соединенных Штатов в космосе». Ведомство предупредило, что космическое противостояние может повлечь худшие последствия, чем гонка вооружений прошлого века, развязанная по инициативе Вашингтона.