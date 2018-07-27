Пентагон: США не добиваются смены власти в Иране

Соединенные Штаты не ставят целью сменить власть в Иране, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Его слова приводит Reuters. При этом министр отметил, что иранское руководство изменило свое поведение относительно ряда угроз, которые страна может представлять, учитывая военный потенциал Ирана.

В мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий, ограничивающего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних санкций, введенных Вашингтоном и Евросозом.