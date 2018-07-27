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20:25   27 Июля 2018
Весь мир

После вывода «Белых касок» в Сирии станет безопаснее — Зампостпреда ООН

После вывода «Белых касок» в Сирии станет безопаснее — Зампостпреда ООН

Вывод членов организации «Белые каски» из Сирии положительно скажется на безопасности в регионе. Об этом в пятницу, 27 июля, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Постпред выступал на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии. Он также подчеркнул, что белые каски «перебравшись к своим зарубежным спонсорам в Европе и Северной Америке», прекратят провокации и не станут помогать террористам.

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в воскресенье заявил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов «Белых касок» с семьями. Армейское радио Израиля «Галей ЦАХАЛ» доложило, что 800 человек перевезли в Иорданию из южных районов Сирии, где войска заканчивают операцию против вооруженных группировок.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #оон #политика #весь мир #белые каски
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