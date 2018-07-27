Делегация МО и МИД РФ встретилась с президентом и премьером Ливана

Межведомственная делегация Минмчтерства обороны и Министерства иностранных дел России с участием спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и заместителем министра иностранных дел Сергея Вершинина обсудила ситуацию в Сирии с президентом Ливана Мишелем Ауном и главой правительства страны Саадом Харири.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что стороны обсудили противодействие терроризму и восстановление Сирии после завершения конфликта.

Согласно информации МИД России, руководство Ливана заявило о поддержке инициативы Москвы по безопасному, скорому и добровольному возвращению сирийских беженцев на территорию этой ближневосточной страны.