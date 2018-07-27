Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор показал, как удалить документы Google из «Яндекса»

Роскомнадзор показал, как удалить документы Google из «Яндекса»

 Депутат Нилов рассказал, что в регионах думают о пенсии

Депутат Нилов рассказал, что в регионах думают о пенсии
«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

 Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными
Россия надеется услышать мнение Юлии Скрипаль о происшествии в Солсбери

Россия надеется услышать мнение Юлии Скрипаль о происшествии в Солсбери

Пентагон: США не добиваются смены власти в Иране

Пентагон: США не добиваются смены власти в Иране
Роскомнадзор показал, как удалить документы Google из «Яндекса»

Роскомнадзор показал, как удалить документы Google из «Яндекса»

 Депутат Нилов рассказал, что в регионах думают о пенсии

Депутат Нилов рассказал, что в регионах думают о пенсии
«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

 Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными
Россия надеется услышать мнение Юлии Скрипаль о происшествии в Солсбери

Россия надеется услышать мнение Юлии Скрипаль о происшествии в Солсбери

Пентагон: США не добиваются смены власти в Иране

Пентагон: США не добиваются смены власти в Иране
20:10   27 Июля 2018
Весь мир

МИД раскритиковал установку США на применение силы в космосе

МИД раскритиковал установку США на применение силы в космосе

Установка на применение силы в космосе не способствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, связанным с одобрением палатой представителей США проекта оборонного бюджета.

Данные усилия подтверждают намерения Вашингтона не отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация. По мнению МИД, такие действия с стороны США не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности и международную безопасности.

Палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны объемом в 716 миллиардов долларов. Теперь законопроект должен утвердить сенат. После одобрения сенатом, документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Это может случиться в конце следующей недели. В документе сообщается, что разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны завершиться к 31 декабря 2022 года. На данный момент ни одна из стран не имеет оружия в космосе, хотя по международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #мид рф #космическое оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...