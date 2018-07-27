МИД раскритиковал установку США на применение силы в космосе

Установка на применение силы в космосе не способствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, связанным с одобрением палатой представителей США проекта оборонного бюджета.

Данные усилия подтверждают намерения Вашингтона не отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация. По мнению МИД, такие действия с стороны США не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности и международную безопасности.

Палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны объемом в 716 миллиардов долларов. Теперь законопроект должен утвердить сенат. После одобрения сенатом, документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Это может случиться в конце следующей недели. В документе сообщается, что разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны завершиться к 31 декабря 2022 года. На данный момент ни одна из стран не имеет оружия в космосе, хотя по международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.