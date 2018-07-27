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«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

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20:08   27 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

«Нафтогаз» не смог приобрести топливо у украинских компаний

Как пишет агентство УНИАН, цена на покупку газа превысила 8088 гривен за тысячу кубометров.

С июня 2018 года украинский «Нафтогаз» пытался купить топливо собственной добычи внутри страны по цене в 6900 гривен. Предложений компании не поступило. По информации СМИ, предприятия Украины не заинтересовались ценой, которую предлагал «Нафтогаз».

Спустя месяц компания предложила новую цену — 7629 гривен за тысячу кубометров. На Украине июнь и июль являются месяцами, когда газ имеет самый низкий спрос. Поэтому «Нафтогазу» не поступило предложений от поставщиков.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #нафтогаз #весь мир
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